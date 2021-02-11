Маск купил криптовалюту для младшего сына 

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск снова вызывал изменения на рынке цифровых денег. В своем Twitter он написал, что купил для младшего сына Dogecoin. В итоге произошел скачок курса упомянутой им криптовалюты с 0,06 доллара выше 0,08 доллара.
«Купил немного Dogecoin для маленького X, чтобы он мог быть малышом ходлером», — написал предприниматель. Ходлерами называют инвесторов в криптовалюту, которые придерживаются инвестиционной стратегии «купи и держи», то есть они хранят средства независимо от ситуации на рынке.
До этого Маск не раз поддерживал Dogecoin, который он называл своей любимой криптовалютой. Например, в начале февраля в своем Twitter он разместил скриншот из мультфильма «Король Лев», только вместо шамана-обезьяны Рафики там прифотошоплена его фотография, а на месте морды львенка Симбы — логотип Dogecoin. «Dogecoin — это народная криптовалюта», — приписал потом миллиардер. В итоге криптовалюта подорожала 58 процентов — с 0,03 доллара до 0,05 доллара.
Самая популярная криптовалюта — биткоин — тоже оказалась в зависимости от действий Маска. После того как Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов, цена биткоина побила исторический рекорд, превысив 48 тысяч долларов за монету. Инвесторы Tesla хоть и остались довольны такой покупкой, указали, что их никто о подобном не предупреждал и теперь они намерены поговорить с Маском и ограничить суммы, которые могут быть инвестированы в биткоины.