Маск купил криптовалюту для младшего сына 

«Купил немного Dogecoin для маленького X, чтобы он мог быть малышом ходлером», — написал предприниматель. Ходлерами называют инвесторов в криптовалюту, которые придерживаются инвестиционной стратегии «купи и держи», то есть они хранят средства независимо от ситуации на рынке.