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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
Курс доллара вырос до 73,89 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 12 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 29 копеек — до 73,89 рубля.
Курс евро увеличился на 23 копейки и составил 89,59 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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