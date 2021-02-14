Поддержку российской валюте оказывали два основных фактора. Во-первых, это ралли на нефтяном рынке, в результате чего цены на нефть марки Brent уверенно закрепились выше отметки 60 долларов за баррель. Во-вторых, трехкратное сокращение объемов покупок валюты со стороны Минфина в рамках механизма бюджетного правила. Так, в период с 18 января по 5 февраля ведомство покупало иностранную валюту на сумму в среднем 7,2 миллиарда рублей в день. А с 8 февраля этот объем был уменьшен до 2,4 миллиарда. В результате давление на рубль сократилось, что позволило ему окрепнуть.

Однако к концу недели аппетит к риску на нефтяном рынке несколько поубавился, что не могло не сказаться на динамике курса нацвалюты. Этому способствовало снижение прогноза по мировому спросу на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК . В качестве основной причины ухудшения прогноза были указаны более низкие, нежели ожидалось ранее, темпы вакцинации населения.

Также в докладе МЭА было отмечено, что текущий уровень цен на нефть в большей степени обусловлен не восстановлением спроса, а усилиями ОПЕК+ по ограничению добычи.

В результате цены на нефть развернулись вниз. И к окончанию торговой пятидневки растеряли существенную часть недельного прироста. Российский рубль также отреагировал ослаблением на ухудшение прогнозов по мировому спросу на нефть. И вернулся на уровень выше 74 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Помимо этого, в минувшую пятницу давление на рубль оказали высказывания главы российского МИДа Сергея Лаврова о санкционном давлении на Россию со стороны Евросоюза . Стоит отметить, что на данный момент возможные санкции являются ключевым риском для рубля. И, вероятно, эта тема будет сохранять свою актуальность в ближайшие месяцы.

25-26 марта состоится саммит ЕС, на котором запланировано специальное заседание, посвященное политике в отношении России. Если на этой встрече будут приняты какие-либо персональные санкции, то это вряд ли серьезно отразится на курсе рубля. Если же санкционные меры серьезно затронут экономические интересы России, то можно ожидать ослабления нацвалюты.