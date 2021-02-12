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Экономист дал прогноз курса доллара 

RT на русском 48 минут назад
Экономист предсказал диапазон в 73-77 рублей для доллара
Фото: Reuters
Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин дал прогноз относительно курса доллара.
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в ближайшие один — два месяца показатель, скорее всего, останется в диапазоне 73—77 рублей.
Как считает экономист, если не предвидится новых антироссийских санкций, есть шансы закрепиться в таком диапазоне и на более длительный срок.

«Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырьё», — прогнозирует Маришин.

По его словам, следствием может стать ослабление рубля.
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