Экономист предсказал диапазон в 73-77 рублей для доллара

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Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин дал прогноз относительно курса доллара.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в ближайшие один — два месяца показатель, скорее всего, останется в диапазоне 73—77 рублей.

Как считает экономист, если не предвидится новых антироссийских санкций, есть шансы закрепиться в таком диапазоне и на более длительный срок.

«Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырьё», — прогнозирует Маришин.

По его словам, следствием может стать ослабление рубля.