Эксперты спрогнозировали падение доллара до 70 рублей 

«Рубль будет укрепляться, и это может продлиться не одну неделю. Поскольку нефть торгуется вблизи 60, пара доллар/рубль за месяц способна вернуться в коридор 72-73. К лету не исключается 70», — приводятся слова Геннадия Салыча, председателя правления банка «Фридом Финанс».