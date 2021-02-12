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Эксперты спрогнозировали падение доллара до 70 рублей 

Газета.Ru 52 минуты назад
Эксперты спрогнозировали падение доллара до 70 рублей
Фото: РИА Новости
Эксперты спрогнозировали, что сокращение Минфином закупки иностранной валюты может привести к тому, что курс доллара снизится до 70 рублей, пишет РИА «Новости».
В январе 2021 года Минфин потратил 106,3 млрд рублей на закупку иностранной валюты, в феврале — 45,6 млрд рублей. Согласно бюджетному правилу, валюта покупается на средства, получаемые из-за роста нефтегазовых доходов.

«Рубль будет укрепляться, и это может продлиться не одну неделю. Поскольку нефть торгуется вблизи 60, пара доллар/рубль за месяц способна вернуться в коридор 72-73. К лету не исключается 70», — приводятся слова Геннадия Салыча, председателя правления банка «Фридом Финанс».

Ведущий аналитик управления анализа рынков АО «Открытие Брокер» Андрей Кочетков также считает, что сочетание сократившихся закупок валюты и подорожание нефти способствует ослаблению доллара и, соответственно, укреплению рубля.
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