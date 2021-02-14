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Биткоин побил очередной рекорд 

Майк Габриелян 1 час назад
Биткоин побил очередной рекорд
Фото: depositphotos.com
Биткоин в очередной раз поставил исторический рекорд. Его стоимость превысила 49 тысяч долларов. Это показывает статистика портала coinmarketcap.com, отслеживающего криптовалютные торги.
За минувшую неделю биткоин подорожал примерно на 27%. Утром (МСК), 14 февраля он стоил чуть более 49 тысяч долларов.
Значительно выросли в цене и другие криптовалюты. Например, Litecoin и Chainlink за сутки подорожали на 11-12%, а за неделю выросли почти вдвое — на 43-48%. Еще больший недельный прирост показали The Graph (170%) и Terra (120%).
Ранее «Рамблер» рассказывал, что всё больше молодых людей начинает интересоваться криптовалютами. Наибольший интерес проявляют миллениалы. Так, в Британии криптовалюту купили уже 20% представителей этого поколения.
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