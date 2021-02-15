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Официальный курс евро опустился ниже 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее аналитик компании "ФИНАМ" Алексей Коренев прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Он отметил укрепление рубля за последние дни. По его словам, в довольно стабильном коридоре также находятся цены на нефть.

По мнению финансового эксперта Дмитрия Чечулина, в текущем месяце российский рубль будет в значительной степени зависеть от цен на нефть.

Эксперт заключил, что не видит цену на пару доллар/рубль выше 78 на дистанции в две недели.