Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% — до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 60,47 доллара за баррель.

Рост цен на нефть, в частности, связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+: некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Кроме того, в целом опасения за состояние мировой экономики ослабевают. Это происходит благодаря снижению темпов заражения коронавирусом и началу вакцинации.