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Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года 

Газета.Ru и ещё 15 3 часа назад
Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 02.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% — до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 60,47 доллара за баррель.
Рост цен на нефть, в частности, связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+: некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.
Кроме того, в целом опасения за состояние мировой экономики ослабевают. Это происходит благодаря снижению темпов заражения коронавирусом и началу вакцинации.
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