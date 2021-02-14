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Российский рынок акций вырос на поддержке нефти 

Прайм и ещё 1 14 февраля 2021
Российский рынок акций вырос на поддержке нефти
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций вырос в первый день недели по индексу Мосбиржи на поддержке растущих котировок нефти и позитиве на европейских площадках, росту индекса РТС также способствовало укрепление рубля к доллару, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,6%, до 3481,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,35%, до 1496,4 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 40 копеек, до 73,32 рубля, курс евро — на 39 копеек — до 88,93 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,46% — до 63,34 доллара за баррель. Европейские площадки растут до 2,61%.
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Рынки , Цена на нефть , Прогноз эксперта
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