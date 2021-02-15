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Фондовые индексы АТР растут более чем на 1% 

Прайм 2 часа назад
Фондовые индексы АТР выросли более чем на 1%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Японии, Кореи и Австралии в понедельник растут более чем на 1%, при этом Nikkei достиг отметки в 30 тысяч пунктов, впервые за более чем 30 лет, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.43 мск южнокорейский индекс KOSPI рос на 1,65%, до 3151,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%, до 6881,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,7%, до 30013 пунктов.
Nikkei впервые с 1990 года достиг отметки в 30 тысяч пунктов. Инвесторы отыгрывают новости об одобрении минздравом страны вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer. Таким образом, американская компания стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии.
Кроме того, участники торгов обратили внимание и на японскую макростатистику. ВВП страны в четвертом квартале вырос на 3% в квартальном выражении и на 12,7% — в годовом. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.
И в целом на глобальных рынках по-прежнему преобладает оптимизм по отношению к восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, отмечают аналитики. Ключевым фактором подобных оценок становится постепенное снижение темпов выявленного инфицирования, наблюдаемое по мере развертывания вакцинации.

"С ускорением внедрения вакцины по всему миру, а также резким сокращением уровня заражаемости в США, которое, кажется, произошло намного быстрее, чем в предыдущие волны, наиболее вероятным сценарием по-прежнему остается резкое восстановление экономики, которое начнется весной или в начале лета", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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Рынки , Минздрав РФ , Pfizer , France-Presse
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