Фондовые индексы АТР выросли более чем на 1%

Основные фондовые индексы Японии, Кореи и Австралии в понедельник растут более чем на 1%, при этом Nikkei достиг отметки в 30 тысяч пунктов, впервые за более чем 30 лет, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.43 мск южнокорейский индекс KOSPI рос на 1,65%, до 3151,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%, до 6881,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,7%, до 30013 пунктов.

Nikkei впервые с 1990 года достиг отметки в 30 тысяч пунктов. Инвесторы отыгрывают новости об одобрении минздравом страны вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer . Таким образом, американская компания стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии.

Кроме того, участники торгов обратили внимание и на японскую макростатистику. ВВП страны в четвертом квартале вырос на 3% в квартальном выражении и на 12,7% — в годовом. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

И в целом на глобальных рынках по-прежнему преобладает оптимизм по отношению к восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, отмечают аналитики. Ключевым фактором подобных оценок становится постепенное снижение темпов выявленного инфицирования, наблюдаемое по мере развертывания вакцинации.