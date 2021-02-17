Доллар подорожал до 73,46 рубля 

Вечером во вторник, 16 февраля, на торгах Московской биржи доллар и евро подорожали по сравнению с предыдущими торгами.
Таким образом, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск повысился на 1635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) до 73,468 рубля. Курс евро подорожал до 89,1669 рубля (+2368 пунктов).
Напомним, на открытии торгов курс доллара снизился, а курс евро, наоборот, показал увеличение по сравнению с данными прошлого дня. Так, по состоянию на 10:00 мск, американская валюта снижалась на 0,06%, составив 73,28 рубля, а курс евро рос на 0,03%, до 89,01 рубля. К 10:30 мск обе валюты торговались в «красной» зоне. Курс доллара был на уровне 73,25 рубля (-0,01%), а евро снижался на 0,13%, до 88,86 рубля.