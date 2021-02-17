Доллар подорожал до 73,46 рубля 

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Вечером во вторник, 16 февраля, на торгах Московской биржи доллар и евро подорожали по сравнению с предыдущими торгами.

Таким образом, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск повысился на 1635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) до 73,468 рубля. Курс евро подорожал до 89,1669 рубля (+2368 пунктов).