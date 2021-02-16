Фондовые биржи АТР выросли в пределах 1,9%

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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут в надежде на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.42 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,77% — до 30706,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 3154,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 6911 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,88%, до 30649 пунктов.

На рынках сохраняются позитивные настроения. Трейдеры надеются, что экономическая активность в течение 2021 года восстановится до уровня до пандемии.

Эти ожидания поддерживаются рядом факторов, в частности, развертыванием вакцинации. Так, минздрав Японии на днях одобрил вакцину, разработанную Pfizer . Вакцина американской компании стала первой, разрешенной к использованию в стране. С 17 февраля в Японии планируется начать вакцинацию около 20 тысяч медицинских работников.

Кроме того, трейдеры надеются на принятие пакета стимулирования экономики США в объеме 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом Джо Байденом