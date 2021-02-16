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Стоимость нефти растет на фоне сокращения добычи в США 

Прайм и ещё 6 16 февраля 2021
Стоимость нефти выросла на фоне сокращения добычи в США
Фото: globallookpress.com
Мировые цены на нефть в среду утром слегка растут, поддерживаемые вынужденным сокращением добычи в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 63,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 60,07 доллара за баррель.
Последние дни цены на "черное золото" находятся под сильным влиянием непогоды в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, из-за низких температур в центральной части США было отключено электричество, что привело к сокращению добычи примерно на 3,5 миллиона баррелей в день.

"Энергетический кризис продолжает сеять хаос на внутренних энергетических рынках из-за неожиданного сокращения предложения", — сказал агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

При этом цены также продолжает поддерживать оптимизм по поводу восстановления спроса по мере снижения темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.

"Поскольку спрос также восстанавливается вместе со снижением случаев заболевания Covid-19, ожидается, что цены останутся в более высоком диапазоне", — добавил аналитик.

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Рынки , Цена на нефть , Bloomberg
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