Стоимость нефти выросла на фоне сокращения добычи в США

Мировые цены на нефть в среду утром слегка растут, поддерживаемые вынужденным сокращением добычи в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 63,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 60,07 доллара за баррель.

Последние дни цены на "черное золото" находятся под сильным влиянием непогоды в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, из-за низких температур в центральной части США было отключено электричество, что привело к сокращению добычи примерно на 3,5 миллиона баррелей в день.

"Энергетический кризис продолжает сеять хаос на внутренних энергетических рынках из-за неожиданного сокращения предложения", — сказал агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

При этом цены также продолжает поддерживать оптимизм по поводу восстановления спроса по мере снижения темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.