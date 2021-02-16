Российский рынок акций снизился по основным индексам

Российский рынок акций после в целом невнятной динамики дня к вечеру уже заметно опускается по основным индексам на снижении интереса инвесторов к рисковым активам, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.55 мск снижается на 0,62%, до 3473,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1477,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 35 копеек, до 73,99 рубля, курс евро — снижается на 20 копеек, до 89,08 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent при этом поднимается на 1,5%, до 64,3 доллара за баррель.

"В первой половине дня индекс Мосбиржи, как и предполагалось, предпринял попытку вновь выйти выше 3500 пунктов. Однако отметка в 3505,19 пунктов оказалась даже ниже предыдущего пика. Рынку РФ, как и европейским индексам, явно мешает беспокойство по поводу растущей доходности американских казначейских обязательств", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Основным негативом для всех площадок выступает ускорение роста доходности (снижения котировок) гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг достиг максимальных с февраля 2020 года уровней. Данная тенденция способна стать одним из фундаментальных факторов переоценки стоимости рисковых активов в сторону снижения, так как они теряют привлекательность по соотношению "доходность-риск" на фоне возросшей доходности облигаций, которые являются менее рискованным активом", — поясняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Российские индексы также испытывают проблемы с ростом — по сути, повышение доходности 10-летних казначейских обязательств США до 1,3% резко сократило их реальную отрицательную доходность, уточняет Кочетков.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции компании "Энел Россия" падают в цене на 5,31%, до 86,45 копейки, а ранее в ходе торгов среды уже опускались и до 86 копеек, обновив минимумы с апреля на сообщениях о переносе выплаты дивидендов.

Акции одного их крупнейших российских маркетплейсов Ozon резко упали после новостей о планах выпуска конвертируемых облигаций. К текущему моменту акции Ozon дешевеют на 1,91%, а в ходе торгов падали на новостях на 5,33%, до 4511 рубля. С утра же акции компании и вовсе дорожали, на 1,7%, на данных финансовой отчетности.

Но особенно отличаются акции производителя водки — компании "Белуга Групп" (+36,61%). Акции "Белуги" при этом вошли в топ-15 крупнейших торгуемых на Московской бирже бумаг в среду и обогнали АФК "Система", ММК, префы "Сургутнефтегаза", акции "Северстали" и акции самой торговой площадки, превысив 1,5 миллиарда рублей по обороту. Эти бумаги активно начали дорожать с 25 января и к текущему моменту они прибавили в весе более чем втрое.

ПРОГНОЗЫ

Если доходность американских казначейских обязательств продолжит расти, это способно напугать рынок, считает Кочетков.

Соответственно, если такая динамика продолжится, то защитные инструменты могут оказаться достаточно привлекательными для консервативного капитала, который будет продавать риск, добавляет он.