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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 37 минут назад
Курс доллара опустился до 73,21 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 16 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 12 копеек — до 73,21 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 88,89 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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