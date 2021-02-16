​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

«По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется преобладание тенденции к росту. Так, азиатские индексы и нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъем. На склонность к продолжению роста индексов в США после «длинных» выходных указывает динамика фьючерсов на американские индексы. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня», — комментирует эксперт.