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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру 42 минуты назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,83% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 510,77 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,79% и равнялся 1 508,15 пункта.
Сохранение позитивного внешнего фона может позволить индексу Мосбиржи протестировать зону исторических максимумов уже сегодня, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется преобладание тенденции к росту. Так, азиатские индексы и нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъем. На склонность к продолжению роста индексов в США после «длинных» выходных указывает динамика фьючерсов на американские индексы. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня», — комментирует эксперт.

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Комментарии
Рынки , Евгений Локтюхов , Московская биржа
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