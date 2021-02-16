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Эксперт прогнозирует рост курса биткоина до 100 тысяч долларов 

Прайм 2 часа назад
Эксперт предрек удвоение стоимости биткоина
Фото: РИА Новости
Биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки в 100 тысяч долларов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на мнение аналитика ИФК "Солид" Дмитрия Донецкого.

"Росту этой криптовалюты способствуют несколько факторов. Во-первых, биткоин — это дефляционный инструмент с ограниченной эмиссией, что позитивно при росте общей денежной массы в мире", — отметил Донецкий.

Помимо этого, предложение биткоина ограничивается, потому что майнинг на каждом новом этапе становится все сложнее, а спрос со стороны как физических лиц, так и крупных корпораций растет, добавил он.
Аналитик также рассказал, что часть биткоинов просто теряется его владельцами, что оказывает дополнительное давление на предложение, тем самым вызывая его рост.
Остальные криптовалюты тоже имеют закономерность "подтягиваться" за биткоином, но делают это немного с опозданием, подытожил Донецкий.
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Рынки , ИФК "Солид" , газета "Известия"
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