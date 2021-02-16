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Минфин 17 февраля проведет два аукциона по размещению ОФЗ 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
Минфин 17 февраля проведет два аукциона по размещению ОФЗ
Фото: ТАСС
Минфин России 17 февраля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.
Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
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