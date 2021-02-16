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Франция стала экстренно скупать российский газ 

Lenta.ru 2 часа назад
Франция стала экстренно скупать российский газ в 2021 году на фоне морозов, которые обрушились на Европу. Это следует из заявления российского газового монополиста «Газпрома», которое компания опубликовала в своем Telegram-канале. Экспорт топлива в эту страну с начала 2021 года увеличился почти в 1,5 раза.

«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ — сокращаться», — отметили в «Газпроме». Запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) во Франции упали ниже 30 процентов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. По информации на 15 февраля, в Германии они сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, в Чехии — до 41,08 процента, в Польше — до 52,27 процента.

Ранее стало известно, что из-за холодной зимы Германия с 1 по 10 февраля увеличила закупку российского газа почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
«Газпром» вынудил Европу покупать газ по высоким ценам
В январе «Газпром» отправил в дальнее зарубежье рекордно много газа. Объем экспорта составил 19,4 миллиарда кубометров, что на 45,4 процента больше аналогичного периода 2020 года. Закупки в январе увеличили Германия (плюс 32,4 процента), Италия (221,5 процента), Турция (20,8 процента), Франция (77,3 процента), Нидерланды (плюс 21,2 процента) и Польша (плюс 89,9 процента).
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Рынки , Видео , Газпром
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