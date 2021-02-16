Франция стала экстренно скупать российский газ 

«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ — сокращаться», — отметили в «Газпроме». Запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) во Франции упали ниже 30 процентов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. По информации на 15 февраля, в Германии они сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, в Чехии — до 41,08 процента, в Польше — до 52,27 процента.