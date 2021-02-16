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Назван минимально возможный курс доллара 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Эксперт исключила серьезное снижение курса доллара
Фото: depositphotos.com
Курс доллара вряд ли опустится ниже 72,80-72,85 рубля, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
В комментарии «Российской газете» Бодрова отметила, что российской экономике нужна слабая валюта для восстановления.
По мнению Бодровой, до конца месяца доллар может опуститься ниже 73 рублей, однако позже он вернется к уровню 74-75 рублей. Она отметила, что курс 72,80-72,85 рубля уже будет «очень чувствительным для процессов восстановления экономической системы».
Наиболее оптимальный и комфортный торговый диапазон для евро — 89-91 рубль, считает аналитик. Лучшего времени для покупки валюты, по мнению эксперта, не будет. Так как ждать сильнейшего падения не приходится.
Анна Бодрова объяснила, что главным позитивным фактором для рубля остаются растущие цены на нефть. Сейчас баррель Brent торгуется на уровне 63 рублей, это немало. В декабре 2019 года нефть стоила примерно столько же, а доллар был 62-63 рубля.

«Российская экономика завершала вполне благополучный год и еще не знала, какой стресс впереди. Тогда курс доллара около 62-63 рубля был вполне нормальным. Сейчас доллар по 73 рубля выглядит слишком дешевым, поскольку конъюнктура совсем не та. Экономике нужна слабая валюта для восстановления, без контролируемой девальвации свести бюджет без последствий не получится», — резюмировала она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал валюты, которые опасно покупать в 2021 году. По его мнению, большинство валют способны упасть или ослабнуть на фоне пандемии и действий нацбанков. Это, в частности, касается, британского фунта, японской иены и швейцарского франка.
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Комментарии
Рынки , Михаил Коган , Анна Бодрова , "Российская газета"
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