Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
63.93
+0.22 Золото
1778.17
+0.01 РТС
1494.58
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.02
1.2040
+0.0074
04.02
1.1966
14.02
04.02

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам 

Прайм и ещё 4 20 часов назад
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам
Фото: РИА Новости
Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером ускорил темпы роста, поддерживает валюту сильная статистика по розничным продажам и промпроизводству в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,2043 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара, курс доллара к иене опускался до 105,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) понимался на 0,49%, до 90,64 пункта. Днем индекс рос на 0,2%.
Согласно официальным данным минторговли США, в январе розничные продажи в стране выросли на 5,3% в месячном выражении вместо прогноза увеличения на 1,1%. Месяцем ранее было зафиксировано снижение на 1%.
Позднее Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала данные по промышленному производству в стране в январе. Так, показатель в отчетном месяце поднялся на 0,9% к декабрю вместо ожидаемого роста на 0,5%. В декабре показатель показал рост на 1,3%.
Инвесторы также ожидают публикацию протокола январского заседания Федрезерва. По итогам состоявшейся 26-27 января встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры ожидают от ФРС подсказки по дальнейшей монетарной политике в свете ситуации вокруг пандемии.
Одним из основных рыночных фактором помимо пандемии коронавируса остаются надежды на новый пакет поддержки экономики США, предложенный президентом Джо Байденом, на сумму 1,9 триллиона долларов.
Видео дня. СМИ предупредили о возможном росте цен на колбасу
Прайм: последние новости
Дворкович сравнил перспективы цифровых госвалют и биткоина Дворкович сравнил перспективы цифровых госвалют и биткоина Доходность американских казначейских облигаций выросла Доходность американских казначейских облигаций выросла Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель
Комментарии 1
Рынки , Джозеф Байден , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение