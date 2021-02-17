Курс доллара ускорил рост к мировым валютам 

Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером ускорил темпы роста, поддерживает валюту сильная статистика по розничным продажам и промпроизводству в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,2043 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара, курс доллара к иене опускался до 105,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) понимался на 0,49%, до 90,64 пункта. Днем индекс рос на 0,2%.

Согласно официальным данным минторговли США, в январе розничные продажи в стране выросли на 5,3% в месячном выражении вместо прогноза увеличения на 1,1%. Месяцем ранее было зафиксировано снижение на 1%.

Позднее Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала данные по промышленному производству в стране в январе. Так, показатель в отчетном месяце поднялся на 0,9% к декабрю вместо ожидаемого роста на 0,5%. В декабре показатель показал рост на 1,3%.

Инвесторы также ожидают публикацию протокола январского заседания Федрезерва. По итогам состоявшейся 26-27 января встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры ожидают от ФРС подсказки по дальнейшей монетарной политике в свете ситуации вокруг пандемии.