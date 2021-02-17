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СМИ предрекли рост цен на яйца вслед за колбасой 

BFM.RU и ещё 25 1 час назад
Производители предупредили о подорожании яиц и мяса птицы
Фото: ТАСС
Производители мяса птицы и яиц запросили повышение отпускных цен на свою продукцию на 10%. Ритейлеры к этому готовы и уже уведомили об этом Минпромторг, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке.
Предложение куриного мяса и яиц на рынке сокращается из-за птичьего гриппа. Его вспышки сначала фиксировались на Кубани, в Ставрополье и в Ростовской области. Затем болезнь появилась и в других регионах. Также производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы. Все это увеличивает издержки. По оценкам Росптицесоюза и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость продукции выросла на 25%.
Ранее «Коммерсантъ» писал о возможном повышении цен на колбасу и сосиски, из-за того, что дорожает сырье — свинина и мясо птицы.
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Рынки , Минпромторг , газета "Известия"
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