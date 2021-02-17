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Дворкович сравнил перспективы цифровых госвалют и биткоина 

Прайм 2 часа назад
Дворкович сравнил перспективы цифровых госвалют и биткоина
Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков
Государственные цифровые валюты могут оказаться более перспективным активом и иметь более широкое хождение, чем биткоин, поскольку находятся в ведении центральных банков, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Я не знаю, сможет ли корпоративное сообщество победить желание центральных банков мира сохранить власть над валютным рынком. Поэтому, поскольку (государственные — ред.) цифровые валюты подвластны центробанкам, они имеют формально больше перспектив и могут иметь более широкое хождение, ликвидность и востребованность, чем биткоин", — считает Дворкович.

Он уверен, что у цифровых госвалют есть будущее, "они просто будут более удобны, чем обычные валюты". "Если центральные банки будут их… (вводить — ред.), регулируя мягким образом, это вполне востребованная тема", — полагает он.
Рассуждая о недавнем всплеске интереса к биткоину, Дворкович отметил, что "любой хайп имеет шанс превратиться в перспективную работающую технологию".

"С одной стороны, я остаюсь скептиком в силу всех тех ограничений, которые существуют на финансовых рынках, и позиции подавляющего большинства центральных банков по всему миру. С другой стороны, последняя новость о готовности компании Tesla продавать машины за биткоин говорит о том, что серьезные инвесторы стали считать его перспективным активом. Тема интересная, но станет ли она постоянной, не берусь прогнозировать", — заключил он.

Во вторник стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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Комментарии 4
Рынки , Аркадий Дворкович , Фонд Сколково , РИА Новости
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