Фондовые биржи АТР снизились в рамках коррекции

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после нескольких дней активного роста, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.50 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,33% — до 30847,88 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 1,08%, до 3127,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 6886,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 30283 пунктов. Биржи Китая остаются закрытыми с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В среду на рынках Азии преимущественно наблюдается коррекция после роста на протяжении двух торговых сессий подряд. Позитивная динамика на биржах поддерживалась надеждами инвесторов на восстановление экономики в течение 2021 года.

Участники торгов активно следят за ситуацией с коронавирусом в мире, поскольку выход из пандемии является основой преодоления кризиса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю. В то же время ВОЗ указывает на то, что число стран, где появляются новые мутации вируса, продолжает расти.

Аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan) сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что постепенное улучшение экономических условий поможет смягчить некоторые негативные последствия роста доходности гособлигаций для фондовых рынков. Аналитик также отметил, что рынки могут отреагировать на данные по инфляции и объему розничных продаж в США, которые будут опубликованы позднее в среду.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Японии. Так, объем экспорта страны в январе вырос на 6,4% в годовом выражении. Импорт из Японии за январь при этом упал на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оба показателя оказались хуже прогнозов. В то же время объем базовых заказов в машиностроении Японии в декабре вырос на 11,8% при ожидаемом снижении на 3%.