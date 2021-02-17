Индексы Мосбиржи и РТС продолжили снижение 

Продажи на рынке РФ продолжают преобладать. Так, по итогу основной сессии, индекс Мосбиржи снизился на 1,07%, до 3 400,17 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился также на 1,07%, до 1 446,70 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:53 мск вырос на 0,35%, до 74,06 руб., евро — на 0,67%, до 89,44 руб.

Российский рынок акций в четверг начал торговую сессию неплохо, однако, как и накануне, во второй половине дня возобладали продажи. Причиной тому стали ухудшившиеся настроения на западных площадках — биржи США начали торги в минусе, пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин

"Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю составило 861 тыс., что существенно выше ожидавшихся 765 тыс. Вместе с тем темпы роста заболевших коронавирусом увеличиваются третий день подряд", — добавил он. Цена на нефть марки Brent за день потеряла около 1,2%, при этом оставаясь выше $64. "Погодные аномалии в США пока что не дают котировкам сырья отступиться", — также рассказал Бахтин.

Помимо этого, заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% в трехлетнем периоде, тоже могло вызвать негативную реакцию российских игроков, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин . Он добавил, что на этом фоне в лидерах снижения четверга оказались акции потребительского сегмента, чей бизнес традиционно в сравнительно высокой степени зависит от уровня процентных ставок и кредитной активности.

Рынок акций

На российском фондовом рынке в лидерах роста оказались бумаги "Русала" (+0,82%) и "Норникеля" (+0,58%). "Акции "Норникеля" продолжают рост после ожидаемо сильных финансовых результатов за второе полугодие 2020 года. Акции также поддерживает увеличение веса бумаги в индексе MSCI Russia 10/40, где теперь "Норникель" занимает четвертое место с весом 9,37%", — пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов

Причиной увеличения объема торгов и роста цены акций "Русала" в последние пару дней может быть спрос со стороны инвесторов из Азии, многие из которых находились на выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, добавил Потапов.

В лидерах снижения четверга оказались акции "Яндекса" (-3,12%). "Информационным драйвером снижения стала новость о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит расследование по оценке влияния "Яндекс. Такси" и Uber на рынок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен на перевозки", — пояснил Осин.

Прогноз на 19 февраля

В пятницу внимание рынков продолжит фокусироваться на вирусных сводках, новостях о массовой вакцинации, геополитике, сигналах регуляторов и макростатистике. Из завтрашних данных на рыночные настроения могут повлиять предварительные индексы PMI за февраль в производственном секторе и в секторе услуг США, Германии, еврозоны, рассказал Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на пятницу — 3 385-3 500 пунктов, по курсу рубля к доллару — 73,3-74,5 руб.

По мнению Осина, "с учетом динамики цен на нефть и цветные металлы, принимая во внимание также традиционную эластичность спроса, обусловленной монетарными факторами", завтра преобладают шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 365-3 455 пунктов, а также 73,65 — 74,25 руб. и 88,95-89,55 руб. за доллар США и евро соответственно.