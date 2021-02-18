Доллар подорожал до 73,87 рубля 

Вечером в среду, 17 февраля, на торгах Московской биржи доллар подорожал по сравнению с предыдущими торгами, а евро стал дешевле.

Таким образом, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск повысился на 3745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8704 руб. Курс евро понизился на 979 пунктов до значения в 89,0789 руб.