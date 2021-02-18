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Доллар подорожал до 73,87 рубля 

Профиль и ещё 2 32 минуты назад
Доллар подорожал до 73,87 рубля
Фото: ТАСС
Вечером в среду, 17 февраля, на торгах Московской биржи доллар подорожал по сравнению с предыдущими торгами, а евро стал дешевле.
Таким образом, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск повысился на 3745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8704 руб. Курс евро понизился на 979 пунктов до значения в 89,0789 руб.
Напомним, на открытии торгов курс доллара вырос на 0,17%, достигнув отметки 73,77 рубля. К 10:15 доллар торговался на отметке 73,71 рубля (+0,1%). Евро ускорил падение до 0,3%, до 89,01 рубля. Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. К 10:19 биржевые индексы вышли уже в «зеленую» зону: индекс Мосбиржи прибавил 0,8%, а РТС — 0,01%.
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Рынки , Московская биржа
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