Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
65.11
–0.02 Золото
1782.61
–0.08 РТС
1494.58
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2045
+0.0079
04.02
1.1966
15.02
05.02

Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Цена нефти Brent превысила $65 за баррель
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти растет в четверг утром в среднем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, марка Brent торгуется выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 65,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 61,72 доллара за баррель.
По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,8 миллиона баррелей — значительно сильнее прогноза в 2,2 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,43 миллиона баррелей.
В целом в последние дни ралли нефтяных цен обусловлено похолоданием в США, которое привело к масштабному падению добычи нефти в Техасе. Как писало в среду агентство Блумберг, добыча нефти в США в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Это похолодание — идеальный шторм для нефтяного рынка, но это, вероятно, не единственный катализатор, который привел нефть к таким высотам. Саудовская Аравия поддерживает рынок, а запасы в США сокращаются быстрыми темпами", — прокомментировал агентству экономист OCBC Bank Хоуи Ли.

Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Прайм: последние новости
В США ожидают резкого роста экономики В США ожидают резкого роста экономики Добыча нефти в США резко упала из-за холодов Добыча нефти в США резко упала из-за холодов Биржи США закрылись разнонаправленно Биржи США закрылись разнонаправленно
Комментарии
Рынки , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение