Доллар превысил отметку в 74 рубля 

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 74 рублей. По данным на 16.46 мск, доллар торговался на уровне 74,01 рубля, прибавив 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Ранее главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский заявил агентству «Прайм», что в 2020 году резко возросло значение геополитического фактора и будет оставаться серьезным в 2021 году.

Он прогнозирует, что среднегодовой курс рубля в текущем году составит 72 рубля за доллар, при этом максимально он ослабнет в третьем квартале — до 73 рублей за доллар.

Как писал «Рамблер», ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала главным позитивным фактором для рубля растущие цены на нефть, однако, по мнению Бодровой, для восстановления экономики необходим слабый рубль.

По ее словам, до конца месяца доллар может опуститься ниже 73 рублей, однако позже он вернется к уровню 74-75 рублей. Она отметила, что курс 72,80-72,85 рубля уже будет «очень чувствительным для процессов восстановления экономической системы».