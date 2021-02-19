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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 24 2 часа назад
Курс доллара вырос до 73,96 рубля в начале торгов
Фото: ТАСС
На открытии торгов в пятницу, 19 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 73,96 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 89,44 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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