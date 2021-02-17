Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,1. Такие данные приводятся на сайте Московской биржи . Это на 18 копеек ниже результатов предыдущих торгов.

"Рубль сегодня слабеет против доллара и укрепляется против евро", — приводят слова аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова портал Banki.ru.

По его словам, нефть не оказывает существенной поддержки рублю, что может быть связано с фиксацией прибыли в российских активах со стороны нерезидентов. На сырьевые котировки влияют новости о холодах в Северном полушарии планеты, но при этом против роста цены на нефть сыграли сообщения о возможном росте добычи со стороны Саудовской Аравии.