Илон Маск объявил о создании новой криптовалюты 

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении создать собственную криптовалюту и назвать ее марскоин.

Как пишет «Лента.ру», идея о создании марскоина появилась благодаря подписчикам предпринимателя.

Илон Маск написал в Twitter, что готов поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при ее продаже. В комментариях Маску предложили создать собственную криптовалюту илонкоин и сделать ее «валютой Земли». В следующем комментарии поступило предложение назвать криптовалюту Маска марскоином.

«Это определенно будет марскоин», — отреагировал на предложение бизнесмен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Tesla и SpaceX назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой и купил ее для своего сына. После этого стоимость валюты выросла с 6 до 8 центов. Позже Маск заявил, что поддержит крупных держателей Dogecoin, если они продадут большую часть своих монет.

«Слишком высокая концентрация — это единственная реальная проблема, на мой взгляд», — отметил миллиардер.

После этого заявления стоимость валюты снова опустилась к 6 центам за монету.