Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 53 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.48 мск растёт в цене на 2,06%, до 53 179,88 доллара. Чуть ранее криптовалюта дорожала там до 53 217,13 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 2,7%, до 53 228,4 доллара. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.