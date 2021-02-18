Цена нефти Brent превысила 65 долларов

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent с поставкой в апреле торгуются более чем по 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE в четверг, 18 февраля.

По состоянию на 04:05 по московскому времени цена фьючерсов выросла на четверть процентного пункта, до 65,06 доллара за баррель. Наряду с этим мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,26 процента, до 61,91 доллара за баррель.

К 04:55 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent подорожали до 65,2 доллара, мартовские контракты на WTI — до 61,85 доллара, сообщается на официальном сайте биржи ICE.