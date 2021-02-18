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Цена на медь достигла максимума за десять лет 

Прайм и ещё 3 18 февраля 2021
Цена на медь достигла максимума за десять лет
Фото: РИА Новости
Цена на медь в пятницу днем поднялась выше отметки 4 доллара за фунт — до максимального уровня с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.54 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 3,01%, до 4,0183 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В последний раз эта цена поднималась выше 4 долларов в сентябре 2011 года.
По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,94%, до 8553 долларов, алюминия — на 1,06%, до 2137,5 доллара, цинка — на 1,4%, до 2855,5 доллара за тонну.
Спрос на медь растёт в последнее время на ожиданиях трейдерами того, что вакцинация от нового коронавируса и дальнейшее монетарное стимулирование будут способствовать восстановлению экономики после прошлогоднего спада. А побитию многолетних рекордов сегодня способствовало окончание новогодних каникул в Китае — крупнейшем потребителе меди в мире.
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