​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

«При этом, в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам, в ходе торгов покупки могут вернуться в российские бумаги, в результате чего наш рынок попытается отыграть часть потерь предыдущей сессии. Отметим, что, несмотря на новые локальные максимумы на рынке энергоносителей, инвесторы предпочитают использовать выход российского рынка к историческим максимумам для фиксации прибыли по длинным позициям», — комментирует эксперт.