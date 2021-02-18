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​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 41 минуту назад
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,67% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 459,81 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,07% и равнялся 1 478,06 пункта.
Внешний фон на утро четверга умеренно негативный, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. На таком фоне он ожидает нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3 400—3 500 пунктов.

«При этом, в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам, в ходе торгов покупки могут вернуться в российские бумаги, в результате чего наш рынок попытается отыграть часть потерь предыдущей сессии. Отметим, что, несмотря на новые локальные максимумы на рынке энергоносителей, инвесторы предпочитают использовать выход российского рынка к историческим максимумам для фиксации прибыли по длинным позициям», — комментирует эксперт.

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Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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