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Акции Beluga Group упали на 30% 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 56 минут назад
Акции Beluga Group упали на 30%
Фото: ТАСС
Акции российской алкогольной компании Beluga Group утром в субботу подешевели на 28,5% и стоят 2639 рублей за штуку, следует из данных торгов на Московской бирже.
Днем ранее, 19 февраля, бумаги компании подорожали почти на 30% (до 4093 рублей за штуку). Стоимость акций Beluga Group росла с начала недели. За четыре дня их стоимость выросла в два раза, пишет «Коммерсант».
Beluga Group была основана во Владивостоке в 1999 году. В 2008 году провела IPO на Московской бирже. По итогам первых шести месяцев 2020 года была первым производителем водки в России (основные бренды — Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская»).
В начале февраля стало известно о возможной продаже принадлежащей Beluga Group птицефабрики «Михайловская» мощностью 30 тыс. тонн группе агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Стоимость оценивается до 500 млн рублей.
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