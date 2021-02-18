Рубль усилил падение на фоне дешевеющей нефти 

Российский рубль усилил падение к евро и снизился к доллару на фоне дешевеющей нефти и повышения евро на форексе, сообщает «Прайм»

По данным Московской биржи на 22.25 мск, евро достиг 89,33 рубля, прибавив 56 копеек. Доллар стоит 73,91 рубля, рост составил более 20 копеек.

Стоимость барреля нефти Brent после обновления в четверг днем максимального показателя с января прошлого года (65,5 доллара) сначала замедлила рост, а затем и вовсе ушла в минус. Сейчас баррель Brent торгуется на уровне 64 долларов, теряя 0,6% стоимости.

Как писал «Рамблер», ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала главным позитивным фактором для рубля растущие цены на нефть, однако, по мнению Бодровой, для восстановления экономики необходим слабый рубль.

По ее словам, до конца месяца доллар может опуститься ниже 73 рублей, однако позже он вернется к уровню 74-75 рублей. Она отметила, что курс 72,80-72,85 рубля уже будет «очень чувствительным для процессов восстановления экономической системы».