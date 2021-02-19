Ценам на непродовольственные товары предрекли рост

Цены на непродовольственные товары могут вырасти в несколько раз из-за подорожания стоимости контейнерных перевозок. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг. Связано это с ростом цен на морские перевозки из Азии.

«За 30 лет занятия бизнесом на моей памяти ситуация никогда не улучшается», пессимистично начал разговор с Business FM президент компании Baon Илья Ярошенко. Он согласен, что непродовольственные товары, так же, как и продовольственные, могут подорожать.

По данным «Известий», розничный бизнес обратился к Минпромторгу и предупредил, что стоимость непродовольственных товаров вскоре может повыситься, но не уточнили насколько. Эксперты оценили грядущее подорожание в 5%-10% на одежду, обувь и игрушки. И в 10%-20% на бытовую технику и электронику. Основная причина — рост цен на морские перевозки, плюс обязательная маркировка одежды и текстиля, которая вступила в силу с января, говорит президент Baon Илья Ярошенко.

Илья Ярошенко, президент Baon: «Сейчас, действительно, цены на доставку повысились в связи с подорожанием перевозок. Даже мы не смотрим, какая цена, лишь бы быстро можно вытолкнуть товар из Китая до их Нового года. Плюс проблема в том, что вводится маркировка — не все китайцы, не все азиаты, быстро уловили все эти технологии. Возможно, мы виноваты тоже, не все поставили достаточное количество оборудования, чтобы проверять эти штрих-коды. Я говорю про ретейлеров и производителей, работающих с Азией».

Основная причина, о которой говорит бизнес — фрахт. Цены на морские перевозки из Шанхая в порты Дальнего Востока поднялись в пять раз по сравнению с октябрем. В прибалтийские гавани — в три раза. Дело в том, что из-за пандемии экспорт из Европы сократился, а импорт, наоборот, вырос. Грубо говоря, условный европейский автомобиль не нужен никому, а условный азиатский ноутбук нужен всем. Это, кстати, к вопросу, кто оказался торговым бенефициаром коронавируса. Корабли в европейских портах стояли в очереди на разгрузку, а обратно в Китай не шли, потому что гонять порожняк невыгодно. В итоге в одном месте образовалось скопление судов, а в другом — дефицит. А потом появился фактор отложенного спроса, корабли и контейнеры понадобились всем — а их не хватает. Что и вызвало коллапс на рынке морских перевозок и повышение цен. Хотя, не факт, что это драматично отразится на стоимости товаров. Генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов приводит пример с китайскими телевизорами:

Алексей Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства Infranews: «Берем любой китайский телевизор за 20 тысяч рублей, диагональю 43 — у него есть объем кубатуры. Таких телевизоров 40-фунтовый контейнер вмещает 900 штук. Если эти 900 штук поделить на подорожание, о котором АКОРТ заявляет, то получится, что на каждый телевизор придется подорожание в 12 долларов. Или на 850-870 рублей. Соответственно, подорожание составит, условно говоря, меньше 5%».

Эксперт добавляет, что рост цен на морской фрахт в несколько раз, действительно, наблюдается, но это для тех, кому срочно понадобились суда. По долгосрочным контрактам цены на перевозки тоже выросли, но лишь на 50%, и это практически не отразится на стоимости товаров. Кроме того, покупательная способность населения упала, спрос тоже, поэтому ретейл может и не пойти на ощутимое повышение цен. Да и непродовольственные товары не торгуются на биржах, их стоимость определяется другими факторами. С другой стороны, власти все-таки не следят за ценами на одежду и смартфоны, в отличие от хлеба и сахара. Поэтому руки у продавцов не связаны.