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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 395,28 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,01% и равнялся 1 446,62 пункта.
На российский рынок акций пришла коррекция, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В четверг ухудшение внешнего фона привело к усилению распродаж под занавес основных торгов и на вечерней сессии, напоминает он.

«Сегодня коррекция будет продолжена: американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около четверти процента, более чем в процентном минусе торгуется нефть», — комментирует эксперт.

Но никаких особых причин для снижения западных рынков нет, говорит аналитик.

«Можно говорить о росте инфляционных рисков, вызвавших повышение доходностей американских госбумаг. Можно приводить еще кучу причин. Но это все отговорки. Просто идет нормальная фиксация прибыли после очередного обновления исторических максимумов, которую мы часто видим. Все просадки довольно быстро выкупались, и так будет на сей раз. Пока же на негативном внешнем фоне нас ждет открытие в минусе», — отмечает Антонов.

По его прогнозу, индекс Мосбиржи уйдет ниже промежуточной поддержки 3 400 пунктов, но это пока не страшно. Важно будет, замечает он, удержать отметку 3 300 пунктов, поскольку уход под нее спровоцирует более масштабные распродажи.
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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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