Власти предложили проиндексировать условные цены на топливо

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Аналитика: сколько теряют в цене китайские автомобили 

Car.ru и ещё 2 2 часа назад
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Фото: Прайм
Китайские машины все больше и больше отвоевывают долю рынка новых автомобилей в России. За малым исключением нет в них недостатка и на рынке авто с пробегом. Сколько теряет в цене китайский автомобиль за три года? За какую сумму его можно продать? И кто в лидерах по сохранению остаточной стоимости среди «китайцев»?
Аналитики проекта «Правильная цена» (correctprice.ru) совместно с компанией «Автостат Инфо» по запросу Автоброкер Клуба подготовили перечень китайских брендов и моделей, по которым удалось собрать данные остаточной стоимости.
К исследованию были приняты марки, автомобили которых действительно, благодаря объемам продаж, формируют часть рынка.
Ниже представлен перечень марок и моделей с указанием остаточной стоимости после трех лет с даты продажи. Не исключено, что данные в ближайшие годы будут существенно меняться. На это повлияет увеличение объемов продаж, к примеру того же Changan, который стремительно расширяет дилерскую сеть, и линейки Tiggo, часть моделей которой уже не продается в России.
1 Geely Emgrand X7 77,99% 2 Changan CS35 71,79% 3 Chery Tiggo 5 67,38% 4 Geely Emgrand 65,81% 5 Chery Tiggo 3 65,65% 6 Lifan X60 62,72% 7 Changan CS75 61,96% 8 Lifan X50 60,11% 9 Lifan Solano 59,00%
«Ситуация, сложившаяся во второй половине 2020 года (дефицит новых автомобилей и отложенный спрос), спровоцировала рост спроса на машины с пробегом, что привело к скачку цен на вторичном рынке», — комментирует результаты исследования Татьяна Абрамова, генеральный директор компании «Правильная цена». По ее мнению, остаточная стоимость за счет второй половины года выросла и по некоторым модификациям выше, чем традиционные значения остаточной стоимости, характерные для более стабильного рынка.
В начале текущего года цены на авто с пробегом не имеют столь стремительной динамики, как в конце прошлого года, а на некоторые модели не только китайских автомобилей, но и по всему рынку в целом, наблюдается уменьшение цены.
Все сказанное Татьяной Абрамовой относится ко всему рынку, а не только к сегменту китайских автомобилей. Более полная информация (новости, обзоры, статьи и тест-драйвы китайских автомобилей) собраны редакцией в специальную рубрику.
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Комментарии
Рынки , Татьяна Абрамова
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