Власти предложили проиндексировать условные цены на топливо

Китайские машины все больше и больше отвоевывают долю рынка новых автомобилей в России. За малым исключением нет в них недостатка и на рынке авто с пробегом. Сколько теряет в цене китайский автомобиль за три года? За какую сумму его можно продать? И кто в лидерах по сохранению остаточной стоимости среди «китайцев»?

Аналитики проекта «Правильная цена» (correctprice.ru) совместно с компанией «Автостат Инфо» по запросу Автоброкер Клуба подготовили перечень китайских брендов и моделей, по которым удалось собрать данные остаточной стоимости.

К исследованию были приняты марки, автомобили которых действительно, благодаря объемам продаж, формируют часть рынка.

Ниже представлен перечень марок и моделей с указанием остаточной стоимости после трех лет с даты продажи. Не исключено, что данные в ближайшие годы будут существенно меняться. На это повлияет увеличение объемов продаж, к примеру того же Changan, который стремительно расширяет дилерскую сеть, и линейки Tiggo, часть моделей которой уже не продается в России.

1 Geely Emgrand X7 77,99% 2 Changan CS35 71,79% 3 Chery Tiggo 5 67,38% 4 Geely Emgrand 65,81% 5 Chery Tiggo 3 65,65% 6 Lifan X60 62,72% 7 Changan CS75 61,96% 8 Lifan X50 60,11% 9 Lifan Solano 59,00%

«Ситуация, сложившаяся во второй половине 2020 года (дефицит новых автомобилей и отложенный спрос), спровоцировала рост спроса на машины с пробегом, что привело к скачку цен на вторичном рынке», — комментирует результаты исследования Татьяна Абрамова , генеральный директор компании «Правильная цена». По ее мнению, остаточная стоимость за счет второй половины года выросла и по некоторым модификациям выше, чем традиционные значения остаточной стоимости, характерные для более стабильного рынка.

В начале текущего года цены на авто с пробегом не имеют столь стремительной динамики, как в конце прошлого года, а на некоторые модели не только китайских автомобилей, но и по всему рынку в целом, наблюдается уменьшение цены.