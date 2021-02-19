Россия нарастила экспорт газа и угля 

Европейские энергетики столкнулись с проблемой, которую "сложно" было предвидеть в эпоху "глобального потепления" — приходом зимы. Снегом засыпало не только привычных к капризам погоды немцев, но и жителей Стамбула, Мадрида и Афин; от пришедших в Восточную Европу морозов замерзло Балтийское море; в Великобритании, Франции и Нидерландах обновлены десятилетние погодные минимумы. В Северной Америке и Восточной Азии тоже не подпекает. В Техасе температура опустилась до -17°С, а в Японии холод и снегопады привели к большому количеству жертв — министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщает о более чем 60 погибших в январе.

Ледяной шторм вывел из строя половину ветрогенераторов Техаса, которые в обычное время производят в штате до четверти электроэнергии. Солнечные панели под снегом тоже отказались работать. Поскольку обогрев помещений в штате идет только от электричества, массовые отключения света заставили людей спасаться от холода в машинах. Хорошо, что бывшие ковбои не спешили пересаживаться в электрокары "Тесла".

Но ковбоям хотя бы есть где пересидеть. Крупные энергозатратные производства, включая добычу и переработку нефти, пришлось остановить: добыча нефти в США сократилась на 2 млн баррелей в сутки. Остановились майнинговые фермы, оставив без рекордной прибыли техасских майнеров. Из-за угрозы разморозки вакцин от коронавируса властям срочно и без очереди пришлось прививать заключенных в тюрьмах — хоть кто-то выиграл от морозов. К тому же заключенные не оплачивают счета за электричество, которое для прочих граждан подорожало за неделю в 35 раз (до 660 руб. /кВт·ч в рублевом эквиваленте) и подорожало бы еще больше, если бы оператор электросети Техаса не установил предельный порог в 9 тыс. долл. за мВт·ч.

России есть что предложить Европе помимо угля и газа

В Японии власти призвали сограждан меньше пользоваться электроприборами и попросили прощения у 5,5 млн семей в северных префектурах, оставшихся вообще без электроснабжения. В Швеции, на которую молятся защитники климата всего мира, пришлось запустить… мазутные электрогенераторы, еще более вредные для природы, чем торжественно закрытые угольные станции. Гражданам власти посоветовали не пользоваться пылесосами: "Прежде чем убирать — подумайте. Электричество сейчас не только дорогое, но и грязное".

В Германии 30 тысяч ветротурбин вместо выработки электричества перешли в режим собственного обогрева, а солнечные панели затерялись в снегу. Положение, как обычно, спасли угольные станции. В отличие от атомных энергоблоков они еще не все закрыты, к тому же их быстро удалось загрузить на 100% расчетной мощности. Немцев мороз пока только попугал, но и заставил задуматься. Эксперты общественного телеканала RBB (Берлин-Бранденбург) признали возможность в Германии энергетического коллапса, что вызвало у экоактивистов реакцию на грани истерики. При самой дорогой цене электроэнергии в мире немцам не хватает только ее дефицита — тогда с планами по переходу на электромобили пришлось бы прощаться.

К несчастью для экоактивистов, холодные зимы еще не стали редкостью для гордых жителей развитых стран Запада. Ниагарский водопад по-прежнему "неожиданно" замерзает раз в три года, в Афинах, как и во времена Александра Македонского , периодически идет снег. В Германии, как и в России, после завершения Малого ледникового периода в начале XIX века, постепенно становится теплее, но в будущем начнет подмораживать. Земля движется в холодном межзвездном пространстве и еще успеет несколько раз замерзнуть и оттаять до того, как жизнь исчезнет из-за остывающего Солнца. Не каждому экологу дано это увидеть.

Российским же энергетикам, не озабоченным необходимостью закрывать станции в угоду заокеанским партнерам и девочкам-экоактивисткам, приходится срочно наращивать поставки энергоресурсов замерзающим братьям. За январь 2021 года поставки российского газа в Германию выросли на 32,4%, Италию — на 221,5%, Турцию — на 20,8%, Францию — на 77,3%, Нидерланды — на 21,2%, Польшу — на 89,9%. Установлен новый рекорд "Газпрома" по экспорту газа. Газопроводы "Северный поток" и "Ямал — Европа" загружены полностью, через Украину поставки тоже выросли — насколько возможно при состоянии ее газопроводов.

Поставки российского угля в направлении портов Северо-Запада в январе 2021 года выросли на 21,9%, в направлении портов Юга — в 1,5 раза, в порты Дальнего Востока — на 21,1%. Но спрос все равно выше, цены на уголь на азиатских и европейских рынках выросли почти вдвое, до 70-80 долларов за тонну. И дело не только в холодной погоде.

Насмотревшись на перебои с энергоснабжением в других странах, увеличить закупки российского угля в 40 раз решила Индия. Китай тоже не планирует отказаться от угля: за 2020 год мощность его угольных электростанций выросла на 29,8 ГВт, до 1095 ГВт — это в 4 раза больше, чем установленная мощность всех электростанций России. Эксперты прогнозируют рост поставок российского угля в Китай в 10 раз.

Не случайно первое в этом году заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту, проведенное первым вице-премьером Андреем Белоусовым , было посвящено вопросам вывоза угля на экспорт. Нам вид замерзающих радости не доставляет, можем помочь.

В Европе отказываться от курса на декарбонизацию вряд ли станут. Климат — не климат, но закупки энергоресурсов у геополитических противников вызывают там глубокие "моральные страдания". Что ж, разве можно запретить человеку морозить уши назло соседу? Уголь, нефть и газ пригодятся и нам самим, и нашим азиатским партнерам. России есть что предложить Европе помимо угля и газа. Вот, новое производство солнечных панелей в Подольске строится. Европейцам пригодятся, ведь собственное производство солнечных модулей в Старом Свете при нынешних ценах на электричество и планируемых углеродных сборах (с производителей, например, фотоэлектрического стекла) может оказаться неподъемным. Об этом недавно предупредила Европейская ассоциация солнечной энергетики SolarPower Europe. Может пригодиться и водород, который производится из метана на месторождениях природного газа и угольных шахтах. Европу-то греть кто-то должен.