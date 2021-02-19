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Биткоин установил новый рекорд 

Вероника Полынина 1 час назад
Биткоин установил новый рекорд
Фото: ТАСС
Стоимость биткоина впервые преодолела отметку в 53 тысячи долларов.
В ходе торгов на криптобирже Coin Desk биткоин на максимуме поднимался до 53 289 долларов.
Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов
Капитализация биткоина с начала 2021 года выросла почти на 440 млрд долларов и уже вплотную приблизилась к 1 трлн долларов. Согласно данным CoinMarketCap, сейчас капитализация первой криптовалюты составляет 979,9 млрд долларов.
При этом рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют Galaxy Crypto Index увеличился в этом году более чем вдвое.
Ранее в пятницу, как писал «Рамблер», американский бизнесмен Илон Маск назвал инвестии возглавляемой им компании Tesla в биткоин на сумму 1,5 млрд долларов «безрассудством для компании из индекса S&P500» (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин —«попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».
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Рынки , Илон Маск , Bloomberg
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