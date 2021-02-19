Биткоин установил новый рекорд 

Стоимость биткоина впервые преодолела отметку в 53 тысячи долларов.

В ходе торгов на криптобирже Coin Desk биткоин на максимуме поднимался до 53 289 долларов.

Капитализация биткоина с начала 2021 года выросла почти на 440 млрд долларов и уже вплотную приблизилась к 1 трлн долларов. Согласно данным CoinMarketCap, сейчас капитализация первой криптовалюты составляет 979,9 млрд долларов.

При этом рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют Galaxy Crypto Index увеличился в этом году более чем вдвое.