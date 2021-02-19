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Стоимость биткоина впервые превысила 54 тыс. долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Стоимость биткоина впервые превысила 54 тыс. долларов
Фото: РИА Новости
Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 54 тыс. долларов, свидетельствуют данные портала Coindesk.
Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув 54 тыс. долларов, передает ТАСС.
Ранее капитализация биткоина на криптовалютном рынке превысила 1 триллион долларов, исходя из текущих котировок, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который указывает среднюю цену по более чем по 20 биржам в 53,7 тыс. долларов (рост на 3,07%), передает РИА «Новости».
Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний рост стоимости биткоина лишь подтверждает это.
Биткоин начал расти в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его почти втрое.
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Комментарии
Рынки , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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