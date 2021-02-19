Биткоин вырос до 55,4 тыс. долларов

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.
Согласно данным на 22:00 по московскому времени, стоимость одного биткоина в течение 19 февраля взлетела с 51 тысячи до 55,4 тысяч долларов и продолжает увеличиваться.
Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что «в ближайшем будущем» он начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.