Биткоин вырос до 55,4 тыс. долларов

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk

Согласно данным на 22:00 по московскому времени, стоимость одного биткоина в течение 19 февраля взлетела с 51 тысячи до 55,4 тысяч долларов и продолжает увеличиваться.