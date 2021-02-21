Доллар подорожал до 73,98 рубля 

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В субботу, 20 февраля, Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро с 21 февраля.

Так, американская валюта выросла по сравнению с предыдущим значением на 1,16 копеек. Таким образом, курс доллара составил 73,98 рубля.

Евро, в свою очередь, прибавил по сравнению с предыдущим значением 11,77 копеек и составил 89,66 рубля.