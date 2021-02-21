Доллар подорожал до 73,98 рубля 

В субботу, 20 февраля, Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро с 21 февраля.
Так, американская валюта выросла по сравнению с предыдущим значением на 1,16 копеек. Таким образом, курс доллара составил 73,98 рубля.
Евро, в свою очередь, прибавил по сравнению с предыдущим значением 11,77 копеек и составил 89,66 рубля.
Напомним, на открытии торгов Московской биржи 20 февраля по данным на 10:00 мск доллар находился на уровне 74,12 рубля, евро — 89,98 рубля. Американская валюта снизилась на 0,01%, а евро вырос на 0,18%.