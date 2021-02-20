Акции «Норникеля» рухнули после заявлений Потанина об аварии

Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже упали на 3,9% и в моменте торговались по 27 030 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:49 мск.
Котировки компании снижаются после заявления президента "Норникеля" Владимира Потанина по обрушению здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Потанин сообщил, что "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, а также назвал грубое нарушение техники безопасности причиной аварии.