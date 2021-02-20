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Акции «Норникеля» упали на 3,4% после заявлений Потанина об аварии на фабрике 

ТАСС 28 минут назад
Акции «Норникеля» рухнули после заявлений Потанина об аварии
Фото: ТАСС
Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже упали на 3,9% и в моменте торговались по 27 030 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:49 мск.
Котировки компании снижаются после заявления президента "Норникеля" Владимира Потанина по обрушению здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Потанин сообщил, что "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, а также назвал грубое нарушение техники безопасности причиной аварии.
Потанин: ЧП в Норильске произошло из-за грубых нарушений безопасности
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Рынки , Владимир Потанин , Московская биржа , Норникель
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