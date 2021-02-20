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Биткоин побил очередной рекорд 

Вероника Полынина 57 минут назад
Первая криптовалюта продолжает бить рекорды. В субботу биткоин впервые поднялся выше 57 тысяч долларов за монету.
На криптобирже Binance к 16.45 мск биткоин поднимается до 57 400 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает почти на 9% за сутки — до 57 300 тысячи долларов.
Резкий взлет биткоина начался в декабре прошлого года. 16 декабря криптовалюта преодолела исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.
Накануне рыночная капитализация биткоина впервые превысила 1 триллион долларов, что составило рост более чем на 900% менее чем за год.
Как писал «Рамблер», ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал инвестиции возглавляемой им компании Tesla в биткоин на сумму 1,5 млрд долларов «безрассудством для компании из индекса S&P500» (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США).
Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».
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Рынки , Видео , Илон Маск
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