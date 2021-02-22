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Курс евро превысил 90 рублей 

Прайм и ещё 20 3 часа назад
Курс рубля после незначительных колебаний на открытии ушел в минус к доллару и евро в начале торгов понедельника, европейская валюта впервые с 12 февраля поднялась выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 28 копеек — до 74,36 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 90,08 рубля.
На старте торгов курс доллара рос на 11 копеек, а евро снижался на 4 копейки.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% — до 62,86 доллара за баррель.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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