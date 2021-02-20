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Илон Маск счел текущие цены на криптовалюты завышенными 

Вероника Полынина 2 часа назад
Маск счел текущие цены на криптовалюты завышенными
Фото: РИА Новости
Американский предприниматель Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышенными,
ТАСС.
В ходе общения с пользователями твиттера основатель компаний Tesla и SpaceX заявил, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом, и как любая система данных она подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

«Учитывая все это, цены на биткоин и эфириум кажутся высоковатыми», — написал он в Twitter.

Как сообщал «Рамблер», в субботу биткоин побил сразу несколько рекордов и превысил отметку в 57 тысяч долларов.
Ранее Илон Маск назвал инвестиции возглавляемой им компании Tesla в биткоин на сумму 1,5 млрд долларов «безрассудством для компании из индекса S&P500» (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».
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Комментарии
Рынки , Илон Маск , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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