Маск счел текущие цены на криптовалюты завышенными

Американский предприниматель Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышенными,

ТАСС.

В ходе общения с пользователями твиттера основатель компаний Tesla и SpaceX заявил, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом, и как любая система данных она подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

«Учитывая все это, цены на биткоин и эфириум кажутся высоковатыми», — написал он в Twitter.

Как сообщал «Рамблер», в субботу биткоин побил сразу несколько рекордов и превысил отметку в 57 тысяч долларов.

Ранее Илон Маск назвал инвестиции возглавляемой им компании Tesla в биткоин на сумму 1,5 млрд долларов «безрассудством для компании из индекса S&P500» (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».