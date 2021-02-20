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Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными 

Газета.Ru 2 часа назад
Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
Фото: Газета.Ru
Американский миллиардер, предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил мнение в своем Twitter, что цены на криптовалюты биткойн и эфириум являются завышенными. Он считает, что цифровая валюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. При этом она также подвержена запоздалым откликам и ошибкам, как и любая система данных. «Учитывая все это, [цены на] биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», — написал Маск в соцсети. В субботу, 20 февраля, стоимость биткоина впервые превысила отметку в $57 тыс.
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